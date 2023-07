Fotod ja videod ⟩ Keeristorm murdis puid ja lammutas katust

Jaanimõisa küla elanik Ülari Alaväli rääkis, et oli õhtul kaheksa minutit pärast kaheksat parasjagu saunalaval, kui tuul äkitselt üles kerima hakkas. «Keeristorm tuli Jaanimõisa surnuaia poolt. Majakaamera pealt on näha, et üle viljapõllu jookseb hall jutt. Algul võttis ühe männi ja seejärel teise ning liikus seejärel Peipsi poole. Meie maja juures olnud kuused käisid 45 kraadi all. Majakatusele õnneks midagi ei teinud - paigast läks üksnes räästalaud, mille kohendasin juba ära. Mastis olnud Eesti lipu räsas ära – võtsin selle auväärselt maha. Õnneks jäid juhtmed seekord terveks ning elektrit ära ei võtnud. Aga ikka päris hirmuäratav oli siin sel ajal olla.»