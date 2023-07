Roosiaia pidu kasvab festivaliks

Kaagjärve mõisapreili Maritta Pillaroo lausus, et varem on külastajad huvi tundnud roosiistikute soetamise vastu ning soovinud saada juhiseid, kuidas roosidest ka tooteid valmistada.

Valgamaal Kaagjärve mõisas mitmel aastal korraldatud Roosiaia peo asemel on tänavu kavas terve päeva kestev Roosifestival. Mõisapreili sõnul on see eelsoojendus tuleval aastal peetavaks veelgi suuremaks ürituseks.