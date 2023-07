Valgamaa lühiuudised

Lapsed said Tõrva vallalt hõbelusika

Tõrva Tule-Päevade saginasse mahtus tunnike, mil hõbelusika said kätte kõige pisemad vallakodanikud. Mullu oktoobrist tänavu aprillini nägi vallas ilmavalgust 26 beebit.

Teenindusjaam avas uksed

Teelõik ristmikul on ajutiselt kinni

Valgas suleti teisipäeval Tartu-Pika tänava ringristmiku teelõik, mis jääb Tartu poolt tulija vaates paremale. Liiklus on ümber suunatud Transpordi-Viljandi-Tartu tänava kaudu.

Lõik jääb suletuks 31. juulini. Toimuvad remonttööd sõidutee all oleva veetrassi siibrikaevus. LEPM

Rallitipud võistlesid laskejooksus

Äsjane rallinädal jõudis ka Tehvandi laskesuusastaadionile. Nimelt külastasid maailma rallitipud Otepääd, et omavahel laskejooksus mõõtu võtta.

Laatres valmis mänguväljak

Kauaoodatud laste mänguväljak Valga vallas Laatres on valmis ja kasutuslubagi on vallavalitsuse teatel sellel olemas. Mänguplats on loonud uued võimalused vaba aja veetmiseks eri vanuses lastele.