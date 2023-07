Seejuures on Valga põhikool läinud juba teisele katsele, sest esimene konkurss ei õnnestunud. Valga asevallavanem Maarja Mägi ei osanud teisipäeval veel öelda, kas seekordne võiks paremini minna, kuna konkurss lõpeb alles 9. augustil. «Üldiselt on näha tendentsi, et kandideeritakse viimastel hetkedel,» sõnas Mägi.