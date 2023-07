Roosi Rahnu: puhkamist tuleb harjutada

Meie ühiskonnas peetakse kiiduväärseks, kui sa kogu aeg millegi kallal möllad. Kui inimene on olnud pikalt aktiivne, mitmel rindel tegutsenud ja kogu aeg mõnd rauda tules hoidnud, oodatakse alati, et ta kohe jälle üht-teist uut ette võtab. Puhkusest midagi kuulda ei taheta – see on ju mõeldamatu.