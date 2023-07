Omniva paigaldab tänavu ligi 40 uut pakiautomaati üle Eesti

Pakiautomaatide paigaldamine toimub aasta jooksul mitmes etapis: üle poolte pakiautomaatidest on juba paigaldatud ja lähiajal ootab paigaldamist veel ligi 15 uut pakiautomaati. Uue pakiautomaadi said suve alguses näiteks Külitse, Tsooru, Mooste, Tilsi, Ramsi jt. Lähiajal saavad pakiautomaadi näiteks Hummuli, Mõniste ja Tallinna külje all sügisel avatav Luige keskus. Samal ajal toimub ka vananenud pakiautomaatide välja vahetamine uute vastu, juuli lõpu seisuga on ligi pooled tööd juba teostatud sh näiteks Räpinas, Paldiskis, Kärdlas, Tallinnas, Jõhvis jt kohtades. Peagi saavad uue põlvkonna pakiautomaadi vastu välja vahetatud ka mitmed Tallinnas paiknevad, aga ka näiteks Valga, Tapa, Narva, Saue ja Lihula pakiautomaadid.