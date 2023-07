Kiirelt reageerinud piirkonnapolitseinik aitas mehe elu päästa

Mees oli autoroolis, kui tundis järsku, et tema kael läheb turse ning tal on raske hingata. Häirekeskusest võeti ühendust Kagu politseijaoskonna välijuhiga, kes nägi kaardilt, et sündmuskohale on kõige lähemal juba tööpäeva lõpetanud piirkonnapolitseinik Ranno, kirjutab sotsiaalmeedias Lõuna prefektuur.