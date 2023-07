Kaitseminister saatis kooskõlastusringile harjutusväljade hüvitiste eelnõu

„Suurendame võrreldes praegusega seniseid häiringutasusid enam kui miljoni euro võrra, ehk üle nelja korra, seniselt 295 000 eurolt 1,35 miljoni euroni. Mõistetavalt ei ole võimalik häiringut lõpuni rahas hinnata, ent eesmärk on leida tasakaal Nursipalu ja teiste harjutusvälja arenduse ja kaasnevate mõjude leevendamiseks ja anda omavalitsustele kindlus, et see summa saab olema iga-aastane täiendus nende eelarvetele,“ ütles kaitseminister.