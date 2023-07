Setomaa kodukohvikud kostitavad külalisi

Esimest korda avab uksed ka Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepa kohvik Ilmaveere Makuss Elo, kus on muu hulgas seatud eesmärgiks jäätmevaba majandamine.

11. korda peetav kostipäev on Setomaa perenaistele ja peremeestele märgilise tähendusega. «Sõltumata ilmast on Seto Kostipäiv täis päikest,» ütles MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja kohviku Inara Vanavalgõ Kohvitarõ perenaine Inara Luigas. «Igas kohvikus üllatab lahke pererahvas Setomaa toorainest valmistatud koduste hõrgutistega.»

Sel aastal on fookuses mahe must sõstar, sest väärtuslikku marja kasvatatakse palju koduaedades ja mahemarja ka suurematel põldudel. Igas kohvikus on midagi sellest tehtud.