Poehoone tüürib ehituse poole uue omaniku käe all

Aastal 2021 oli Tõrvast pärit kinnisvaraarendajal Vahur Saarel lootus kunagise Valga sünnitusmaja asemele kaubanduskeskus ehitada. Vahepeal plaan veidi muutus: vana haiglahoone pidi alles jääma ning pood selle kõrvale kerkima. Nüüd tõdes Saar aga, et on vahepeal projektist distantseerunud, kuna asjad jäid venima ja huvi lahtus.

Sama plaani veab nüüd edasi Tartus baseeruv Alpter Invest OÜ. Firma tegevjuht Kaimo Kaasik selgitas asjade käiku lihtsalt: eelmisel omanikul kadus huvi, neil aga tekkis huvi. Tulemata tema sõnul pood ei jää, küsimus on ajas. Mais sai detailplaneering kehtestatud. Ehitus ise võtaks aega kuus kuud, seega mitu aastat ei tohiks enam maja valmimiseni kuluda. «Prooviks ajada ehitusloa endale välja. Praegu veel seda ei ole. Meie huvi on, et pood sinna tuleks. Aga enne ei oska midagi kindlat öelda, kui ehitusluba käes on.»