Tõrva võõrustab üle-eestilist metsapäeva

«Metsapäev toimub igal aastal mullu parima metsamajandaja tiitli saanud metsaomaniku kodumaakonna keskuses. Seekordne viib see üritus meid 2022. aastal tiitli saanud Andrus Niidu kodumaakonda,» selgitas Aun. Ta lisas, et Valgamaal on metsamajandajate ring mitmekesine ning metsa- ja puidutööstus olulisel kohal.