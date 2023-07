Kaheksa kuud on möödas õhtust Tsooru rahvamajas, mil avalikustati Nursipalu harjutusala laiendamisplaan. Praeguseni ei ole aga valitsuse otsust, et harjutusala laiendama hakata. Kuhu see on jäänud?

Me lubasime, et ei tee valitsuse otsust enne, kui Natura eelhindamine on tehtud ja teame, kui palju me keskkonnamõjusid peame hindama. Erinevad mõjuhinnangu analüüsid on jätkuvalt töös. Oleme oma partneritel palunud neid täpsustada ja praegu paistab, et tänu nendele täpsustustele lükkub meil ajakava natuke edasi. Esialgne plaan oli hiljemalt septembri alguses sellega valitsusse jõuda, aga praegu tundub, et äkki üks kuukene tuleb otsa. Natura eelhindamine tuleb ära teha, enne ei saa.