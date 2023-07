ÜKS KÜSIMUS 〉 Kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant palka tõsta?

Piia Paula Tarvis, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

«Töösuhte alguses lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on mõistagi ka töötasu.

Töötasu alammäärast madalamat tasu maksta ei tohi, sellest kõrgem on poolte kokkuleppe ja läbirääkimiste küsimus. Töötajal on õigus taotleda sobivaid töötingimusi, sealhulgas töötasu tõstmist. Tööandjal on kohustus töötaja taotlusele vastata 14 kalendripäeva jooksul ja keeldumise korral otsust põhjendada.