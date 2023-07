Majanduskeskust juhib endine mereväelane

«Sealse kogemuse tõttu arvan, et oman päris head pagasit meeskonnatöö juhtimiseks ja korraldamiseks. Majanduskeskuse ülesehitamiseks ja õlitatult tööle saamiseks on vaja inimest, kes ei kardaks väljakutseid ja suudaks näha suuremat pilti. Leian, et see visioon on mul olemas,» sõnas ta.