Põlva notari anded avanesid pärast esimest talisuplust

Talisuplusega tegi naine algust Tallinnas elava sugulase õhutusel koroonaajal. «Ta oli mul 8. novembril külas ja ütles, et ei taha ujumist vahele jätta ning kutsus mindki kaasa. Sain sealt sellise laksu, et kõik lõi selgeks. Tema läks Tallinnasse tagasi, aga mina käisin seejärel jõusaalis ja küsisin, kas keegi tahab tulla proovima. Ja kujuta ette – proovijaid oligi. Nüüd me ujumegi talvel kolmandat aastat.»