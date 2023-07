Eeloleva nädala esimese poole ilm tuleb suviselt heitlik

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib esineda äikest. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõuna- ja kagutuul 3–8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11–15, rannikul kuni 17 kraadi. Esmaspäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Pärastlõunal edela poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18–24 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub lõunakaaretuul 3–9 m/s. Pärast keskööd tugevneb saartel kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub lõunakaaretuul 4–10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.