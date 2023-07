Esimesed augustipäevad tulevad äikselised

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võib esineda äikest. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaaretuul 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 13 m/s.

Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Sadu on mõnel pool intensiivne. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, puhanguti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 17–24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14–18 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, on äikest. Sadu on mõnel pool intensiivne. Puhub lõunakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 17–24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Neljapäeva öösel on mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, on äikeseoht. Hommikuks liigub sadu Ida-Eesti kohale. Saartel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm, võib hoovihma tulla. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s.