Võrumaa kutsehariduskeskus muudab nime

Suupärasema nimekujuna võtab kool kasutusele 19. sajandi alguses Väimela mõisas koduõpetajana töötanud ning hiljem 13 korral Tartu Ülikooli rektoriks valitud Johann Philipp Gustav Ewersi nime. Tegu on Eesti haridusloos olulise isikuga, kes oli Võrumaa kutsehariduskeskuse asukoha Väimelaga seotud kuni surmani. Võrumaa kutsehariduskeskuse side Ewersiga ei tulene siiski ainult asukohast, vaid ka Ewersi kantud väärtustest õpetajana. “Meie üheks keskseks väärtuseks on hoolivus, mida kanname edasi personaalse märkamise ja toetamise kaudu. Lähedus õpilastele ning lugupidamine nende suhtes on ka Võrumaa kutsehariduskeskuse õpetajaid ja püüdlusi kirjeldavad märksõnad. Ewersi nimi annab koolile suupärasema brändinime, võimaluse jutustada oma lugu ning aitab esile tuua Väimela piirkonna rikast ajalugu,“ selgitas Kuklane, lisades, et brändinimi EWERS jõudis koolini avaliku ideekonkursi raames.