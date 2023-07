Aafrika seakatk on hõivamas uusi alasid Euroopas. Viimase aasta jooksul on nakkus hoogsalt levinud Balkanimaades. Kreeka piirialadel Põhja-Makedooniaga on tuvastatud taas puhanguid koduseafarmides. Itaalias, kus nakkus metssigadel püsis mõnda aega põhjas Liguuria provintsis, on see teinud tohutu hüppe lõunasse, otse saapanina tippu Calabria piirkonda. Lisaks on kolded tuvastatud Rooma ja Salerno piirkonnas.