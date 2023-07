Võrumaa mees aerutas 1600 kilomeetrit Alaska metsikus looduses

Yukoni teekonnal osaletakse kahestes tiimides ning korraldajad ise ütlevad, et see on maailma raskeim jõedistants. Nende sõnul on rohkem inimesi käinud Everesti tipus kui Dawson City (väikelinn Yukoni jõe kaldal Loode-Kanadas) taga ning ainult kõige sitkemad suudavad selle läbida. Võistluse läbimiseks on meeskondadele antud maksimaalselt üheksa päeva ja 18 tundi, selle aja ületamisel tulemus arvesse ei lähe.