Võrumaa lühiuudised

Võrumaa kutsehariduskeskuse nimi on septembrist Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.

Suupärasema nimekujuna võtab kool kasutusele 19. sajandi alguses Väimela mõisas koduõpetajana töötanud ning hiljem 13 korral Tartu ülikooli rektoriks valitud Johann Philipp Gustav Ewersi nime – Ewers. Tegu on isikuga, kes oli Võrumaa kutsehariduskeskuse asukoha Väimelaga seotud surmani.

Kooli side Ewersiga ei tulene ainult asukohast, vaid ka Ewersi kantud väärtustest õpetajana. «Kutsehariduskeskuse üks keskne väärtus on hoolivus. Lähedus õpilastele ning lugupidamine nende suhtes on ka Võrumaa kutsehariduskeskuse õpetajaid ja püüdlusi kirjeldavad märksõnad. Ewersi nimi annab koolile suupärasema brändinime, võimaluse jutustada oma lugu ning aitab esile tuua Väimela piirkonna rikast ajalugu,» selgitas Kuklane. LEPM

«Suurendame häiringutasusid enam kui miljoni euro võrra ehk üle nelja korra, seniselt 295 000 eurolt 1,35 miljoni euroni. Häiringut pole võimalik lõpuni rahas hinnata, ent eesmärk on leida tasakaal Nursipalu ja teiste harjutusväljade arenduse ja kaasnevate mõjude leevendamiseks ja anda omavalitsustele kindlus, et see summa saab olema iga-aastane täiendus nende eelarvetele,» ütles minister.