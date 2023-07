Tõrva kultuuripäevi jagub kahte nädalavahetusse

Järgmisel päeval on kavas kaks väljasõitu. Neist üks viib Pärnumaale Võiste puukooli, tutvumaks aedhortensiate ja rododendronite kasvatamisega. Kohapeal on võimalik istikuid ka kaasa osta.

Õhtul aga on väljasõit Tõrva kirik-kammersaali juurest Holdre lossi külastuskeskusesse. Alo Põldmäe juhendab seal ekskursiooni Eesti rahvuslikus klaverimuuseumis. Üritus jätkub hiljem kirik-kammersaalis, kus Alo Põldmäe räägib kammersaalis oleva Karl Saare klaveri lugu, Maie Koldits on aga valmis seadnud vanade nootide näituse. Klaveripalu esitavad Maie Koldits ja Alo Põldmäe.

12. augustil on kirik-kammersaalis segakoori Kosk kontsert «Hing, olgu siht sul taevas». Koori dirigent on Riho Ridbeck, klaveril Kersti Petermann. Õhtul aga saab sealsamas nautida Eva Eensaar-Tootseni kontserti «Minu laulud» ja plaadi «Maailma äär» esitlust. Eva Eensaar-Tootsen on näitleja, tõlkija, lauluõpetaja ja laulja. 2005. aastal andis ta koos Maria Petersoniga välja plaadi pealkirjaga «Laulud». Sellel suvel on valmis saamas esimene sooloplaat «Maailma äär», kus teeb kaasa flötist Krista Citra Joonas.