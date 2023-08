Põlvasse tuleb esimene linnasisene keskmise kiiruse mõõtmise lõik

Põlva nutitee hanke eesmärk on varustada Põlva Kesk ja osaliselt Jaama tänava ülekäigurajad nutikate liiklusmärkidega, suurendamaks jalakäijate ohutust. Lisaks on planeeritud nutitänavale Eesti esimene linnasisene keskmise kiiruse mõõtmise lõik, teatas Bercman börsile.

Põlva vallavanemal Martti Rõigasel on hea meel, et pärast mitmeid hanke vaidlustusi, erinevaid menetlusi ja pikki kohtuvaidluseid kuni riigikohtuni välja on lõpuks saabunud selgus. Ka Bercmani tegevjuht Mart Suurkask märkis, et ehkki hange võideti juba kuid tagasi, siis nüüd on lõpuks ka lepingul allkirjad all ja saab töödega alustada.