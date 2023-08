Algas karujahihooaeg

96 isendit moodustab ligikaudu 10 protsenti karude arvukusest, mis on ühtlasi lähedal aastasele juurdekasvule. Harjumaal tohib lasta 11, Ida-Virumaal 15, Jõgevamaal 13, Järvamaal 13, Läänemaal üks, Lääne-Virumaal 16, Põlvamaal kaks, Pärnumaal viis, Raplamaal kolm, Tartumaal kaheksa, Valgamaal üks, Viljandimaal seitse ja Võrumaal ühe karu.

Keskkonnaagentuuri seire kohaselt on Eestis ligikaudu 900-950 karu ning nende asurkond on viimase 15 aasta jooksul püsinud kasvutrendis. Arvukuse tõusuga kaasnevad aga probleemid: kahjustused mesinikele ja põllupidajatele, inimestega kohtumiste sagedus on oluliselt kasvanud ning järjest sagedamini eksivad noored loomad asulatesse. Kuni eelmise aastani oli kasvutrendis ka karude põhjustatud kahjujuhtumite hulk.