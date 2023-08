Täna algab Põlvas Intsikurmu festival

Festivali korraldaja Mihkel Kübara tõdemusel on muusika Intsikurmu juur ja tüvi, mille ümber kõik muu, mis festivalile vajalik ja omane. "Mõtestatud muusika keset metsaparki. Loojate ilust võimalik elamust saada ainult siin ja praegu. Mitte palju ja kõvasti, vaid kvaliteetselt ja maitsekalt. Üleüldise müra taustal pakub Intsikurmu intelligentset olemist, kus stiilideülene programm pakub uudistamist nii melomaanile kui kõige väiksemale külalisele. Intsikurmu on sõõm värsket õhku ühetaolises maailmas. Meil ei ole piire. Hoiame omasi ja kutsume esinejaid ka kaugemalt," avas ta festivali olemust.

Käesoleval aastal on korraldajatel ja publikul au tervitada ürgses metsapargis Grammy nominenti Todd Terry’t. Ainukesed avalikud suvekontserdid leiavad aset just Intsikurmus nii Põhja Konnal kui Rein Rannapil. Esmakordselt festivali ajaloos on laval artist Austraaliast - Crooked Colours.