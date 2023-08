Valmis Peipsimaa pärandit tutvustav kaardimäng

Peipsi Koostöö Keskuse jätkuettevõtmises Heritage Hunters keskendutakse Peipsimaa keelelise ja kultuurilise eripära tutvustamisega seotud tegevuste ja mängude väljatöötamisele ja levitamisele. Nõnda ongi saanud valmis kunstnik Artur Kuusi käe all kujundatud kaardimäng „Peipsimaa memoriin“. Peipsimaa objektide memoriin on lõbus kaardimäng, mis tutvustab Peipsimaa eri piirkondadele iseloomulikke objekte, treenib mälu ja keskendumisvõimet. Mängus on 40 paari Peipsimaale iseloomulikke objekte. Välja pakkusid need piirkonna muuseumid ja kultuuripärandi keskuste esindajad. Mängu saab mängida üksi või mitmekesi. Memoriin on tore ajaviide nii lastele kui täiskasvanutele.

Mängu loonud kunstniku Artur Kuusi sõnul oli kujundamine ka tema mängu paras pärandijaht. „Mõne pildi kujutamisel tuli ikka vaeva näha, et aru saada, milline see pärand siis välja näeb. Mitme kaardi loomiseks ei olnud pilte ei arhiivides ega ka kohalikel kohe taskust võtta. Eks see annab märku, et pärand on kadumas ja kiirelt tarvis need pildistada, “ märkis ta.