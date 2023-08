Eestis on kujunenud olukord, kus tavainimene peab püksirihma pingutades hoolikalt kaaluma, mida poest osta ja kas on võimalust perele puhkusereis lubada. Samal ajal teatavad uudisteportaalid pankade rekordkasumitest.

Eesti konjunktuuriinstituudi ekspertide tõdemus, et kesksuvel on Eesti majanduse tervis päikesepaistelisest ilmast hoolimata halb, ei üllatanud vist kedagi. Oleme saanud juba pikemat aega lugeda uudistest, kuidas tööstusettevõtted tegevust koomale tõmbavad või sootuks uksed kinni panevad. Üllatas aga, et «Aktuaalsele kaamerale» intervjuu andnud majandusminister Tiit Riisalo Eesti 200st küll möönis olukorra tõsidust, kuid ei pakkunud välja ühtegi lahendust.