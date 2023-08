Põlva kaubandusvõrku ootavad ees suured muutused

Coop Põlva juhatuse esimehe Kristo Andersoni sõnutsi vajaks poole sajandi vanune kaubamaja energiatõhususe saavutamiseks suuri investeeringuid. «See ehitati soo peale, mistõttu oleks vaja nüüdisajastada kogu maja all olev tehnosüsteemide võrk – kanalisatsioon ja drenaaž. Turbapinnase tõttu on need vajunud. Meil seda hoonet kahaneva rahvastiku tingimustes enam vaja ei ole.»