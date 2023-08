Tõrva kino läbis uuenduskuuri

Tagasiside uuendustöödele on olnud hea. «Arvan, et meie kinokogemus ei jää alla suurte kinode mugavusele ja kvaliteedile,» on Kirt ise rahul.

Et kino Tõrvas vajalik on, näitas möödunud aasta, mis varasematest tegusamaks kujunes. «Eks see oli üle pika aja ka esimene kord, kui saime näidata filme tavapäraselt, sest ei olnud enam piiranguid,» nentis Kirt. «Oli ka mitu hittfilmi, mis tõid saali täis. Praegu on selline hetk, kus väga palju populaarseid Eesti filme ei ole, mis saalid täis tooks. Sügisel on neid jälle tulemas.»



Tõrva kino eestvedaja Karl Kirt on rahul: saal on saanud värske ilme ja paranenud on ka helikvaliteet. Foto: Arvo Meeks

Tõrva kino võlu seisneb eestvedaja sõnul selles, et see pakub väikevalla rahvale uusimaid kultuurielamusi.

«Iga film on omaette elamus ja kogemus, mis paneb mõtlema, pakub meelelahutust ja lisab elule värvi. On väga oluline, et ka väikeses vallas oleks selline asutus,» nendib Kirt. «Suured ketid ju väikeasulatesse naljalt kino ei raja.»

Tulevikus on plaanis renoveerida ka hoone fassaadi, korda teha trepid ja hooneesine, sest see annaks kesklinnale miljööväärtust juurde. «Üks suur töö jääb veel tulevikku: keskkütte saamine. Samuti tahame kunagi väikese kino ajaloo näituse üles sättida,» lisas Kirt.

Tõrva kino remondiks saadi raha kultuuriministeeriumi projektifondist ning töid tegi Oja Ehitus OÜ.