Selgusid parimad rattaorienteerujad

Meeste lühiraja 14,4-kilomeetrisel distantsil edestas Lauri Malsroos (Tammed) võiduaja 54.46 juures Tõnis Ermi (TAOK) 3.11. Pronksi teenis südika sõiduga noor Setomaa mees Mihkel Mahla (OK Peko).

Naiste 10,7-kilomeetrisel rajal pani paremuse maksma Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko), võites ajaga 52.17 ja edestades Eleri Hirve (OK Võru) 1.59. Henna Saarinen (Koovee, Soome) sai kirja kolmanda aja. Eesti meistrivõistluste pronksi teenis Mari Linnus (OK Peko).