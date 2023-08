Setomaa sai uue haridus- ja kultuurijuhi

Suurema osa elust hariduse ja kultuuriga seotud Mets on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli eesti filoloogia eriala ning töötanud pärast seda õpetajana, projektijuhina, huvijuhina, täiskasvanute koolitajana kui ka õppejuhina.

«Usun, et minu varasem kogemus ja taust aitavad paremini mõista erinevate haridus- ja kultuuriasutuste rolli Setomaal. Kultuurisündmusi armastava inimesena olen korraldanud erinevaid üritusi asutusesiseselt ja ka kogukonnale. Näiteks on minu algatatud «Valguse pidu» Räpina linnas, kus pärast jõule saavad kõik enda jõulukuused linna südamesse lõkkesse tuua,» on ta enda kohta öelnud.