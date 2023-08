Politsei vaigistas kirjastaja Epp Petrone aeda sõitnud mehi taseri abil

Petrone tunnistas, et ei suutnud pikka aega saada ühendust mõne keskkonnaeksperdiga, kellega nõu pidada. «Põlenud auto kustutati küll ära ja viidi minema, aga õli ja peenikesed klaasikillud on maas. Olin pikka aega keskkonnaameti telefoni ooterežiimil ning kui lõpuks jutule pääsesin, ei saanud sealtki eriti abi. Mulle soovitati mõned firmad, kes tuleksid pinnast tasu eest koorima. Eks ma hakkangi nüüd esialgu ise seda pinnast koorima, et see rohkem kusagile ei imbuks. Pätid on vahi all, eks nendega tuleb hiljem suhelda, praegu on mu prioriteet maad kiirelt päästa suuremast reostusest.»