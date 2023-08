Sõmerpalu lasteaia ehitus on jõudnud nurgakivi panekuni

Lepatriinu lasteaias hakkab toimetama neli rühma (kolm aiarühma ja üks sõimerühm). Hoonel on ruumid neljale rühmale koos magamistubadega, muusikaõpetuse ruum, metoodika ruum, meisterdamise tuba, tunnetuse tuba ja suur saal. Tagatud on ka invajuurdepääs. Õues on mänguväljakud, ministaadion lastele, labürint, tasakaalurada, erinevad varjualused ning abihoone mänguasjade ja inventari hoidmiseks. Sõimerühmal saab olema eraldi nõuetele vastav õueala.

Lasteaia direktori Hille Kesa sõnul on uus maja väga oodatud. “Meil on hea meel, et lasteaed saab olema poole suurem (varasema 650 m2 asemel on 1220 m2) ning igal ruumil on oma läbimõeldud eesmärk. Tunnetuse toas saavad lapsed keskenduda rahustavale tegevusele, klaaslaega aatriumkoridori tekib roheala, kus lapsed saavad näiteks lugeda. Meisterdustoas on madalam köögi tasapind, millel saab lastega koos kokata näiteks salateid või küpsisekooki. Õuealal on lastele erinevaid võimalusi liikumiseks ning liikumistunde saab läbi viia ka jooksurajaga staadionil.”