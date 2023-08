Naised õpivad Võrumaal naiskodukaitse laagris kriisiolukordadeks valmistumist

5.-6. augustil korraldab Naiskodukaitse taas «Ole valmis!» ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja praktilisi võtteid esmaabist enesekaitseni. Tegevused annavad võimaluse end proovile panna, kuid on jõukohased igas vanuses ja füüsilises vormis naistele. Laager toimub Võrumaal Kirikumäe järve ääres ning on osalejatele tasuta.

Laagri korraldamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ning valmisolekut erinevateks kriisiolukordadeks. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul toimub populaarne Naiskodukaitse laager juba kuuendat korda ning laagrisse on oodatud kõik naised, kes ei kuulu Naiskodukaitsesse.

«Laager on praktilise laadiga ehk igas töötoas saavad osalejad ise käed külge panna. See on hea võimalus harjutada mitmeid eluks vajalikke oskusi,» selgitas Tooming laagri sisu. Lisaks töötubades õpitule saab ka selgeks, kuidas endale metsas süüa teha, ning kogeda, mis tunne on suures jaotelgis ööbida.