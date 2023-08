Leedu autovargad tegutsevad taas

Politseile teadaolevalt on Leedu autovargad sedapuhku sihiks võtnud võtmevaba süsteemiga KIA ja Hyundai uuemad mudelid. Nende automarkide osas on seoses kehtestatud sanktsioonidega praegu tavapärasemast suurem nõudlus Venemaal.

Ajalugu on prefektuuri kinnitusel näidanud, et kui Leedu autovargad on aktiivsed naaberriikides, siis on see aja küsimus, millal nad jõuavad ka Eesti piirkonda.