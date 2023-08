Valga vallas Hargla kandis elavad Kalev ja Tiiu Helemets tähistasid juuli lõpus suure peoga kuldpulma ehk 50 aastat abielus olemist. Kuigi tänapäeval tundub see kooseluks olevat väga pikk aeg, ei pea nad ise tähtpäeva teab mis haruldaseks sündmuseks – suguvõsas on samasuguseid stabiilseid kooselusid mitu. «Mis on otsustatud, tuleb lõpuni viia, kui on tervist ja muud võimalused,» lausus Tiiu Helemets. Nende tutvumise lugu on aga hoopis omanäoline.