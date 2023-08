Otsitakse mootorsõidukitehnikuid ja kokkasid

«Näeme, et mõne suuna vastu on huvi suurem ning just nendel erialadel on ka kõige rohkem vabu töökohti. Näiteks on töötukassa andmetel eriti suur kokkade puudujääk Hiiu, Põlva ja Pärnu maakonnas ning mootorsõidukitehnikutest tuntakse puudust pea kõikjal Eestis. See annab õppijatele kindlustunde, et pärast kooli lõpetamist on võimalik valitud erialal kohe tööle asuda,» lisas õppe­direktor.