Rita Ray firma käive ja kasum suurenesid

Üks nendest, kellel aga majanduslikus mõttes asjad hästi lähevad, on Põlvamaalt pärit muusik Rita Ray, kodanikunimega Kristi Raias. Ta on ainuosanik osaühingus Riffs and Runs, mille käive oli mullu 47 803 eurot. Seda on pea poole rohkem kui aasta varem. Möödunud aastast on firmas registreeritud ka üks töötaja.