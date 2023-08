Jalgrattavargused näitavad kasvutrendi

Tänavu aasta algusest kuni juuli lõpuni varastati kokku 516 jaltratast, tõukeratast ja rollerit, mida on mulluse sama perioodiga võrreldes 143 võrra rohkem. G4S-i standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul tunnevad kortermajade elanikud end tihti liiga kindlalt. Arvatakse, et maja fonolukk hoiab vargad majast väljas. Samuti mõeldakse, et kui maja ees ja sees on kaamerad, siis võivad rattad väljas vedeleda ning keegi neid ei varasta.

"Eeldatakse ka seda, et rattavarguste probleem puudutab vaid neid, kel on jalgrattad. Nii see paraku pole. Fakt on see, et rattavargad ei varasta ainult rattaid, vaid nad elatuvadki vargustest," toonitas Pärjala. "Praegu on rattahooaeg ning see tähendab, et kõikjal vedelevad jalgrattad. Kui hooaeg läbi saab, otsitakse midagi muud, mida on lihtne ära viia."