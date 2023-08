VIDEO JA GALERII ⟩ Setod valisid uueks ülemsootskaks Evelin Leima

Rõsna külas toimunud Seto kuningriigipäev pidas tänavu 30 aasta juubelit. «Kõik peamised traditsioonid on aastate jooksul säilinud, kuid sündmus on aasta-aastalt kasvanud ning lisandunud mitmesuguseid tegevusi,» lausus senine Setomaa ülemsootska Anzelika Gomozova, kes nüüd setode valitsemissaua kiiora Leimale üle andis.

Kui algusaastatel toimus kuningriigipäev Setomaa suuremates keskustes, siis viimastel aastatel on seda põhimõtet muudetud ning kaasatud ka väiksemaid asulaid.

«Külasid on juurde tulnud ning Setomaa rahvas ning külalised on selle hästi vastu võtnud,» tõdes enne tänavust kuningriigipäeva Setomaa vallavanem Raul Kudre. «Külad saavad juurde koostegemise indu ning peakorraldajad saavad kogemusi. Nii on ka igal kuningriigipäeval oma nägu.»