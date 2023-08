Pikka päeva jäid ansamblite Before The Outro, Lonitseera, Tommyboy ja Typicalflow, Ouu, Angus, Elephants From Neptune jpt esinemised. Rein Rannapi ainuke sellesuvine ülesastumise leidis aset just Intsikurmus (paraku ei lubanud ta pressil oma esinemist jäädvustada).