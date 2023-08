Mati Määrits: ebaõiglust on jätkuvalt

Viimasel ajal on enim kõneainet pakkunud automaks, mille kokkukogumisvõtteid on lihvitud nii ühele kui teisele poole. Maksu algsest põhjendusest – keskkonnahoid – on nüüdseks valdavalt loobutud. Suure vastutulekuna maainimestele – mille eest mõistagi aitäh – on üle 20 aasta vanuste sõidukite ja kütust ohtralt neelavate džiipide maksumäär võrreldes uuemate sõidukitega nüüd märksa madalam. Kuid karjuvat ebaõiglust on ikka palju.