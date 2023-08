Liisa Pakosta: laste vaimset tervist kaitseb kindlustunne

Ka mina olen kooliajal suvetööle jäänud. Esimesel korral ei saanud kuidagi pihta vältevaheldusele, teisel korral oleks klass jäänud peaaegu lõpetamata seetõttu, et ei viitsinud tuupida inglise keele ebaregulaarseid verbe. Ent kohe, kui teised olid läinud suvepuhkusele, istusime õpetajaga nädala juunis koos ja viie päeva pärast oli ka mul klass lõpetatud.

Kas õpetaja lisatöönädal on ühe tööperioodi lõpus või teise alguses, ei mõjuta tema puhkuse kogupikkust. Koolilapsele on aga suur vahe, kas õpingute jätkamiseks on kindlustunne hinges või tuleb suvi otsa pabistada.