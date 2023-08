Naiskodukaitsjad korraldasid naistele õpetliku laagri

Seekordne laager oli Naiskodukaitse korraldada juba kuues, kuid esimest korda toimus see Võrumaal. «Iga piirkond annab laagrile oma näo ja ka kõik osalejad on ka omal moel osa meie meeskonnast, et kõik õnnestuks,» tõdes laagri peakorraldaja, Võrumaa ringkonna instruktor Ruth Maadla.

Laagrisse kogunes 125 inimest, sealhulgas ka ligi 30 last. Kahel laagripäeval said laagrilised osaleda naiskodukaitsjate juhendatavates praktilistes õpitubades. Kavas olid näiteks kriisivarude ja «Ole valmis!» äpi tutvustamine, sai õppida enesekaitset, esmaabi andmist, relvaohutust ning kaardi ja kompassiga toimetamist. Lisaks jagasid koostööpartnerid Päästeametist teadmisi tuleohutuse teemal ning kõik osalejad said proovida, kuidas tulekustuti ja -tekiga tuld kustutada.

Teisel päeval tegid laagrilised Kirikujärve ümbruses väikese matka, mille kontrollpunktides sai mitmesuguseid ülesandeid lahendades proovile panna eelmisel päeval omandatud oskusi ja teadmisi.

Laagriliste lapsed lõid kodutütarde ja noorkotkaste käe all kaasa erinevates õpitubades. Nad õppisid näiteks matkakoti pakkimist ja telgi püstitamist, sõlmede tegemist ja haavade sidumist. Lastele andsid eluks vajalikke uusi oskusi ka Päästeameti ennetustöö tegijad, kes viisid läbi veeohutuse töötoa.

Tallinlanna Eleriin Vaher tuli laagrisse koos sõbranna ja lastega. «Mulle sai orienteerumine nüüd palju selgemaks! Tõsiselt pani mõtlema ka kriisivarude teema – kuidas ja mida varuda. Ma olen alati relvadest eemale hoidnud, aga kui instruktori juhendamisel proovida sai, siis polnudki nii hirmus,» jutustas Vaher.

Osalejad kiitsidki just seda, et igas töötoas sai nö käed külge panna ja ise katsetada - kuidas nt südamemassaaži teha või tuletekki kasutada. Igast töötoast saadi midagi uut juurde, ka need, kes varem juba kõikide nende teemadega kokku on puutunud. Harjumaalt pärit Sirli Nõmme arutles ka töötubade teemavaliku üle: «Ehkki võiks arvata, et selliste teemade käsitlemisel, mida laagris ette võeti, võiks kasvada ärevus igasuguste hädade enda peas tõenäolisemaks mõtlemises, tulin koju mõnusa enesekindluse laenguga.»