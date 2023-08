Otepää vallavalitsuses on tööl uus sekretär

Heidy-Liisbet on pärit Otepäält. Ta on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ning 2022. aastal Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori ärijuhtimise õppekava finantsjuhtimise kõrvalerialaga. Ta on omandanud sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi. Heidy-Liisbet Kukk on tööl 0,8 kohaga.