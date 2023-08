Alates esmaspäeva hommikust Eestit räsinud tormid on toonud kaasa hulgaliselt kahjustusi ja elektririkkeid ning elektrita on veel 5000 majapidamist.

Elektrilevi poolt tegeleb üle 200 inimese kahes vahetuses rikete likvideerimisega ja kriisikomisjon kohtub iga kolme tunni tagant.

Põlvamaa on kella 16:45 seisuga ainuke kolmest Lõuna-Eesti maakonnast, kus ühtegi riket ei esine. Valgamaal on samal ajal elektrita 169 klienti ja Võrumaal 9 klienti.

Tormi kolmanda taseme hoiatus anti välja saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus on Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm on ohtlik.

Mujal Eestis anti esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik. Torm on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti ja hetkel on elektrita umbes 5000 klienti.

"Üle 200 inimese teeb tööd selle nimel, et vaatamata tugevale tuulele, saaksime täna hilisõhtuks enamuse keskpinge rikkeid korda tehtud ja elektriühendused taastada. Täname omalt poolt kõiki tublisid inimesi, kes on saatnud meile MARU rakenduse kaudu rikete pildid ja asukohad, see annab lahendamisele tublisti kiirust juurde," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.