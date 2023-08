Lähipäevil ulatuvad õhusooja maksimumid 24 kraadini

Neljapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Vastu hommikut lisandub saartele ja Kagu-Eestisse pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 3-9, saartel ja läänerannikuil puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-5, saartel kuni 9, öö hakul puhanguti 14 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, enam on sajuhooge Eesti idaosas ja seal on ka äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Sooja on 18-21, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.