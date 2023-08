Põlva vallas kogutakse tasuta eterniidijäätmeid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on avamas taotlusvooru elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks. Selleks, et taotlusvoorus osaleda, on vaja vallavalitsusel läbi viia etteregistreerimine. Etteregistreeritud isikud saavad pärast vajalike toimingute läbi viimist tasuta üle anda registreeritud koguse eterniiti.