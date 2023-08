Otepää vallas on tööl uus jurist

Tiina on pärit Tartust ja on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduse erialal. Tiina Mitt on varasemalt töötanud Tõrva ja Nõo valdades vallasekretärina ning endises Palupera vallas juristina. Lisaks sellele on ta töötanud projekteermisfirmas Entec, Keskkonnaministeeriumis siseauditi osakonna juhina, SA Erametsakeskuses haldusüksuse juhina. Tiina Mitt on OÜ Artira asutaja, kus ta töötab metsakonsulendina.

„Kuna mul on varasem töökogemus kohalikust omavalitsusest ning Otepää piirkond on ka tuttav, siis otsustasingi Otepää valda kandideerida. Kohaliku omavalitsuse teemad on mind alati huvitanud, leian, et see on põnev väljakutse,“ lisas Tiina Mitt.