Tammsaare Vargamäe viimase loo põhjal tehtud teatritükki on mängitud kahel suvel. Filmitegu sai ideena alguse eelmisel aastal, kui pärast suveetenduste lõppemist tuli trupp kokku ja käis välja mõtte teha lavastuse materjali baasil ka film.

«See lugu sai ju juba eelmise suvega meile kõigile väga armsaks ja südamelähedaseks. Samuti on trupp üsnagi ideaalvariant sellest, milline üks trupp olema peab, ning dramaturgia on ülitugev,» ütles Alle-Saija teatritalu eestvedaja ja lavastaja Ingrid Ulst, kes nüüd ka mängufilmi teeb. «Nii et vundament selleks oli tõesti olemas.»